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Общество

До 300 вызовов на дом ежедневно получают работники Псковской межрайонной больницы

От 200 до 300 вызовов на дом получают медработники Псковской межрайонной больницы за сутки. Об этом заявила главврач медучреждения Елена Уткина во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 февраля.

Она также отметила, что на одного медицинского работника приходится 50-60 человек в день. «Это достаточно большая нагрузка. Рабочий день у нас начинается в 8:30 и заканчивается где-то в 22:30», – пояснила она.

По словам главврача Псковской детской городской поликлиники Эльвиры Мелех, на прошлой неделе в понедельник в детской поликлинике было зафиксировано 1044 вызова. На этой неделе в понедельник псковичи вызывали врачей 700 раз, во вторник – порядка 500, в среду – около 400. «Благодарны, что принято решение перевести на дистанционное обучение школы, мы сразу увидели положительный эффект и снижение количества обращений», – отметила она. 

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