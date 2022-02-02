До 300 вызовов на дом ежедневно получают работники Псковской межрайонной больницы

14:33, 02 февраля 2022, ПАИ

От 200 до 300 вызовов на дом получают медработники Псковской межрайонной больницы за сутки. Об этом заявила главврач медучреждения Елена Уткина во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 февраля.

Она также отметила, что на одного медицинского работника приходится 50-60 человек в день. «Это достаточно большая нагрузка. Рабочий день у нас начинается в 8:30 и заканчивается где-то в 22:30», – пояснила она.

По словам главврача Псковской детской городской поликлиники Эльвиры Мелех, на прошлой неделе в понедельник в детской поликлинике было зафиксировано 1044 вызова. На этой неделе в понедельник псковичи вызывали врачей 700 раз, во вторник – порядка 500, в среду – около 400. «Благодарны, что принято решение перевести на дистанционное обучение школы, мы сразу увидели положительный эффект и снижение количества обращений», – отметила она.