Акция «Выбери автокресло для своего ребенка» прошла в Палкинском районе

15:05, 02 февраля 2022, ПАИ

В Палкинском районе сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» провели профилактическую акцию «Выбери кресло для своего ребёнка», сообщает газета «Льновод».

Основная цель акции – предотвращение и снижение дорожно-транспортных происшествий на дорогах с участием детей. Сотрудники ведомства напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и подчеркнули важность использования детских кресел при перевозке ребенка в машине. В ходе акции сотрудники также раздавали водителям транспортных средств тематические листовки.

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Сотрудники Госавтоинспекции призвали жителей Палкинского района в обязательном порядке приобретать для своего ребенка автомобильное кресло. «Отправляясь в поездку на автотранспорте, позаботьтесь о вашем малыше, пристегните его ремнем безопасности! Само наличие детского кресла в автомобиле не спасет ребенка в случае дорожно-транспортного происшествия, а лишь правильное его использование. Вы покупаете автомобильное кресло не для сотрудников ГИБДД, а для сохранения жизни вашего ребенка!» – подчеркнули в ведомстве.