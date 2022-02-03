Перепланировка квартиры: как правильно сделать и что категорически запрещено

12:02, 03 февраля 2022, ПАИ

При проведении глобального ремонта в квартире возникает вопрос: можно ли делать перепланировку просто так или её нужно согласовывать. Сервис для поиска, покупки, продажи, аренды недвижимости «Домклик» разъяснил, что можно, а чего нельзя делать при перепланировке в квартире.

Жилищный кодекс

В жилищном кодексе есть специальный раздел, который посвящён перепланировке и переустройству. При этом не следует путать два этих понятия. Перепланировка – это изменение конфигурации помещения, а переустройство – изменение инженерных сетей и оборудования, которые нужно вносить в техпаспорт.

Если после ремонта план помещения или техническую информацию нужно будет менять, то необходимо разрешение местных органов власти – жилищной инспекции.

Перечень разрешенных и запрещенных переустройств и перепланировок есть в постановлении правительства Москвы. Общие правила по стране одинаковые.

Что можно делать без согласования

Если запланированный ремонт ничего не меняет, никак не повредит конструкции дома или соседям, то можно делать его без согласования. Так, можно делать косметический ремонт, а именно: штукатурить и красить стены, клеить обои, класть новую плитку или ламинат, менять двери, окна, стеклить балкон, если стены и проёмы при этом останутся нетронутыми. Можно также устанавливать новое инженерное оборудование, соответствующее по устройству и габаритам прежнему. Например, трубы или ванну. Не запрещено разбирать старую встроенную мебель, например антресоли, и переставлять электроплиту в пределах кухни.

Можно, но это не точно

Есть изменения, которые разрешены, но проблемы всё равно могут возникнуть. К примеру, установка антенн и кондиционеров не относится к списку вещей, которые требуют согласования перед установкой. Однако юристы и суды говорят, что разрешение должно быть обязательно, поскольку это переоборудование. Другие уверены, что может потребоваться согласие собственников дома, поскольку фасад – общий.

Если же дом является объектом культурного наследия, то получить разрешение на установку кондиционера надо в любом случае.

Мосжилинспекция разрешает также переставлять без согласования отопительные и газовые приборы, если для этого не нужно прокладывать дополнительные подводящие сети. В случае возникновения сомнений рекомендует уточнять те или иные вопросы у местных властей.

Что можно делать с разрешением на перепланировку

Устанавливать другое оборудование. К примеру, газовую плиту вместо электрической или душевую кабинку вместо ванны. Можно также менять системы отопления, водоснабжения, газоснабжения и вентиляции.

Менять границы помещений, стены, перегородки, оконные и дверные проемы, конструкцию полов, а также ломать стены и строить перегородки также не запрещено. Делать или заделывать проёмы можно, если стены не несущие и если перегородки из гипсокартона.

Менять конструкцию полов можно, если дом с деревянными перекрытиями. Делать антресоль, но не больше 40% от площади помещения.

Что нельзя делать при перепланировке

Устанавливать тёплые полы с подключением от общедомовых систем горячего водоснабжения или отопления. Если трубы прорвёт, заметить и остановить потоп будет проблематично.

Нельзя также переносить батареи на лоджию, балкон или веранду, пристраивать лоджии и террасы на вторых и выше этажах. Запрещено делать перепланировки в аварийных домах и объединять газифицированные помещения с жилыми комнатами.

Выводы

Можно делать всё, что принципиально ничего не поменяет. Без сомнений можно делать косметический ремонт, менять окна и стеклить балкон, а также устанавливать новое оборудование, аналогичное тому, что указано в техпаспорте, переставлять электроплиту в пределах кухни.

Все, что изменит план квартиры и информацию в техпаспорте, нужно делать только после получения разрешения. Согласуйте работы, прежде чем менять границы помещений, строить и ломать стены, монтировать антресоль. А также перед тем, как устанавливать новое оборудование, которого нет в техпаспорте. Например, газовую плиту вместо электрической или душевую кабину взамен ванны.

Нельзя делать то, что опасно. Например, запрещается делать водные тёплые полы, переносить батареи на балкон и пристраивать к квартире лоджию, а также ставить газовые приборы в жилых домах. В аварийных домах практически любой ремонт запрещён.

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