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Общество

Перепланировка квартиры: как правильно сделать и что категорически запрещено

Фото Александра Елисеева

При проведении глобального ремонта в квартире возникает вопрос: можно ли делать перепланировку просто так или её нужно согласовывать. Сервис для поиска, покупки, продажи, аренды недвижимости «Домклик» разъяснил, что можно, а чего нельзя делать при перепланировке в квартире.

ЖК "Балтийская жемчужина". Фото: "Псковжилстрой"

Жилищный кодекс

В жилищном кодексе есть специальный раздел, который посвящён перепланировке и переустройству. При этом не следует путать два этих понятия. Перепланировка – это изменение конфигурации помещения, а переустройство – изменение инженерных сетей и оборудования, которые нужно вносить в техпаспорт.

Если после ремонта план помещения или техническую информацию нужно будет менять, то необходимо разрешение местных органов власти – жилищной инспекции.

Перечень разрешенных и запрещенных переустройств и перепланировок есть в постановлении правительства Москвы. Общие правила по стране одинаковые.

ЖК "Балтийская жемчужина". Фото: "Псковжилстрой"

Что можно делать без согласования

Если запланированный ремонт ничего не меняет, никак не повредит конструкции дома или соседям, то можно делать его без согласования. Так, можно делать косметический ремонт, а именно: штукатурить и красить стены, клеить обои, класть новую плитку или ламинат, менять двери, окна, стеклить балкон, если стены и проёмы при этом останутся нетронутыми. Можно также устанавливать новое инженерное оборудование, соответствующее по устройству и габаритам прежнему. Например, трубы или ванну. Не запрещено разбирать старую встроенную мебель, например антресоли, и переставлять электроплиту в пределах кухни.

ЖК “Завеличенская 28”

Можно, но это не точно

Есть изменения, которые разрешены, но проблемы всё равно могут возникнуть. К примеру, установка антенн и кондиционеров не относится к списку вещей, которые требуют согласования перед установкой. Однако юристы и суды говорят, что разрешение должно быть обязательно, поскольку это переоборудование. Другие уверены, что может потребоваться согласие собственников дома, поскольку фасад – общий.

Если же дом является объектом культурного наследия, то получить разрешение на установку кондиционера надо в любом случае.

Мосжилинспекция разрешает также переставлять без согласования отопительные и газовые приборы, если для этого не нужно прокладывать дополнительные подводящие сети. В случае возникновения сомнений рекомендует уточнять те или иные вопросы у местных властей.

ЖК «Завеличенская 18»

Что можно делать с разрешением на перепланировку

Устанавливать другое оборудование. К примеру, газовую плиту вместо электрической или душевую кабинку вместо ванны. Можно также менять системы отопления, водоснабжения, газоснабжения и вентиляции.

Менять границы помещений, стены, перегородки, оконные и дверные проемы, конструкцию полов, а также ломать стены и строить перегородки также не запрещено. Делать или заделывать проёмы можно, если стены не несущие и если перегородки из гипсокартона.

Менять конструкцию полов можно, если дом с деревянными перекрытиями. Делать антресоль, но не больше 40% от площади помещения.

Что нельзя делать при перепланировке

Устанавливать тёплые полы с подключением от общедомовых систем горячего водоснабжения или отопления. Если трубы прорвёт, заметить и остановить потоп будет проблематично.

Нельзя также переносить батареи на лоджию, балкон или веранду, пристраивать лоджии и террасы на вторых и выше этажах. Запрещено делать перепланировки в аварийных домах и объединять газифицированные помещения с жилыми комнатами.

Выводы

Можно делать всё, что принципиально ничего не поменяет. Без сомнений можно делать косметический ремонт, менять окна и стеклить балкон, а также устанавливать новое оборудование, аналогичное тому, что указано в техпаспорте, переставлять электроплиту в пределах кухни.

Все, что изменит план квартиры и информацию в техпаспорте, нужно делать только после получения разрешения. Согласуйте работы, прежде чем менять границы помещений, строить и ломать стены, монтировать антресоль. А также перед тем, как устанавливать новое оборудование, которого нет в техпаспорте. Например, газовую плиту вместо электрической или душевую кабину взамен ванны.

Нельзя делать то, что опасно. Например, запрещается делать водные тёплые полы, переносить батареи на балкон и пристраивать к квартире лоджию, а также ставить газовые приборы в жилых домах. В аварийных домах практически любой ремонт запрещён.

Трёхкомнатная квартира 85,5 кв.м в кирпичном доме в ЖК «Балтийская жемчужина» на улице Завеличенской, 6.

АО СЗ «Псковжилстрой» предлагает большой выбор квартир на любой вкус - от уютных двушек до вместительных и просторных многокомнатных квартир. Планировки позволяют сделать ремонт под себя.

По всем вопросам обращаться по телефону +7(8112) 201-222. АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129. Псков, улица Карла Маркса, 42. Декларация на сайте наш.дом.рф.

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