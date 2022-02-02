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Общество

Более 60% случаев COVID-19 в Псковской области приходится на омикрон

Доля омикрон-штамма среди заболевших коронавирусом в Псковской области выросла до 60,2%. Об этом сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, пишет «Псковская правда».

На прошлой неделе доля нового штамма в регионе составляла около 24%. В последней партии 244 проб, которые направили в Санкт-Петербургский Нииэм им. Пастера, выявили 135 случаев омикрона.

Александр Нестерук также рассказал, что, несмотря на рост заболевших в регионе, сокращается количество коронавирусных пневмоний. На позапрошлой неделе их было выявлено 127, а на прошлой – 82. Также сократилось число поражений лёгких.

За прошедшую неделю количество заболевших COVID-19 детей выросло в два раза.

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