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Общество

ФОТОФАКТ: Улицы Острова убирают от снега

Дорожные службы проводят в Острове поэтапную очистку дорог, тротуаров и остановок от снега и осуществляют его вывоз на полигон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Островского района.

Для этих целей задействованы комбинированные дорожные машины, бобкаты, а также самосвалы.

В целях соблюдения графика уборки и осуществления работ в полном объёме дорожники обращаются к владельцам транспортных средств, припаркованных вдоль дороги на длительный срок, чтобы они убрали свои автомобили, а также не парковали транспортные средства в местах проводимых работ.

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