Сбер будет страховать аграриев от ЧС с господдержкой

15:57, 02 февраля 2022, ПАИ

Компанию СберСтрахование (входит в экосистему Сбера) допустили к агрострахованию с господдержкой от чрезвычайных ситуаций природного характера, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Новая программа для сельхозпроизводителей будет дешевле, чем мультирисковые программы, при этом процесс урегулирования убытков станет проще, а получение выплат ускорится.

В 2022 году аграрий за счёт субсидий сможет сэкономить до 80% от стоимости страховки. В 2023 году сумма компенсации составит уже 70%, в 2024-м — 60%.

СберСтрахование соответствует всем критериям, указанным в постановлении Правительства РФ № 2423 от 23 декабря 2021 года. В документе отмечено, что компании должны иметь как минимум пятилетний опыт сельскохозяйственного страхования, собственный капитал в объёме не меньше 3 млрд рублей и рейтинг финансовой надёжности на уровне не ниже «ruA-» по шкале агентства «Эксперт РА».

По новому виду страхования будет активно работать и Страховой брокер Сбербанка. У брокера заключены договоры о взаимодействии со всеми компаниями, удовлетворяющими требованиям постановления. Менеджеры компании помогут выбрать оптимальные условия и оформить сделку. Преимущество работы через брокера заключается не только в содействии на этапе заключения, но и в сопровождении на этапе урегулирования убытков.

«Несмотря на то что значительная часть СЗФО находится в зоне рискованного земледелия, сельское хозяйство в регионе активно развивается, и число клиентов банка в этой сфере растёт. Мы рассчитываем на интерес к программе как со стороны крупных игроков, так и небольших агрофирм. Программа страхования от рисков чрезвычайных ситуаций с господдержкой облегчит финансовую нагрузку и позволит обеспечить защиту от непредвиденных убытков по итогам сезона при минимальных расходах», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

«Страхование должно быть доступно всем направлениям экономики, и новая программа страхования от ЧС с господдержкой значительно расширяет возможности для аграриев, - уверена руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, старший вице-президент Наталья Алымова. - Сегодня эта программа пополнила продуктовую линейку для корпоративных клиентов и СберСтрахования, и Сбера в целом. Мы рассчитываем, что она будет весьма востребована, так как полная программа агрострахования с господдержкой включает в себя больше рисков — соответственно, она дороже. Таким образом, аграрии могут либо приобрести обе программы страхования, обеспечив себя полноценной защитой, либо выбрать одну из двух. Такой подход позволяет адаптировать полисы под индивидуальные потребности и финансовые возможности аграриев. Более того, на покупку страховки можно тратить средства целевых сельскохозяйственных кредитов».