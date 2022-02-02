Благодаря нацпроекту более 7 километров дороги отремонтируют в Печорском районе

15:50, 02 февраля 2022, ПАИ

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году приведут в порядок автомобильную дорогу Горохово – Забелино в Печорском районе. Объект вошел в план ремонта в составе Псковской городской агломерации, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сумма контракта составила более 81 млн рублей. Дорога будет приведена в нормативное состояние за счет средств областного бюджета.

По итогам электронного аукциона подрядной организацией определено ООО «Печорыагродорстрой». Контракт со сроком исполнения до 31 августа 2022 года заключен с администрацией Печорского района.

Данный объект является связующим звеном между двумя региональными дорогами Печоры — граница с Эстонской Республикой — Печоры — Изборск и Неелово — Кудина Гора — Печоры. Кроме того, дорога играет важную роль для местных жителей, так как проходит через населенные пункты — Смольник, Забелино и Горохово, по ней осуществляется подвоз детей в школу.

Общая протяженность участка, который будет отремонтирован, составляет чуть больше 7 километров. В рамках работ подрядчик демонтирует старые дорожные знаки, расчистит площадку от кустарника и мелколесья, отфрезерует изношенное дорожное покрытие, уложит выравнивающий и верхний слои асфальта, укрепит обочины песчано-гравийной смесью, прибровочная часть будет засеяна травой.

Также в ходе работ будут отремонтированы и прочищены водопропускные трубы. На завершающей стадии подрядная организация установит пластиковые сигнальные столбики, дорожные знаки и смонтирует автобусную остановку.