Благодаря нацпроекту более 7 километров дороги отремонтируют в Печорском районе
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году приведут в порядок автомобильную дорогу Горохово – Забелино в Печорском районе. Объект вошел в план ремонта в составе Псковской городской агломерации, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Сумма контракта составила более 81 млн рублей. Дорога будет приведена в нормативное состояние за счет средств областного бюджета.
По итогам электронного аукциона подрядной организацией определено ООО «Печорыагродорстрой». Контракт со сроком исполнения до 31 августа 2022 года заключен с администрацией Печорского района.
Данный объект является связующим звеном между двумя региональными дорогами Печоры — граница с Эстонской Республикой — Печоры — Изборск и Неелово — Кудина Гора — Печоры. Кроме того, дорога играет важную роль для местных жителей, так как проходит через населенные пункты — Смольник, Забелино и Горохово, по ней осуществляется подвоз детей в школу.
Общая протяженность участка, который будет отремонтирован, составляет чуть больше 7 километров. В рамках работ подрядчик демонтирует старые дорожные знаки, расчистит площадку от кустарника и мелколесья, отфрезерует изношенное дорожное покрытие, уложит выравнивающий и верхний слои асфальта, укрепит обочины песчано-гравийной смесью, прибровочная часть будет засеяна травой.
Также в ходе работ будут отремонтированы и прочищены водопропускные трубы. На завершающей стадии подрядная организация установит пластиковые сигнальные столбики, дорожные знаки и смонтирует автобусную остановку.
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