Биологию миксомицетов изучают московские гимназисты на Полистовских болотах

12:19, 08 ноября 2026, ПАИ

Участники школьного проекта «Изучение экологии и физиологии миксомицетов» из Университетской гимназии МГУ имени М. В. Ломоносова побывали на Полистовских болотах. Ребята под руководством преподавателя Никиты Борзова изучают биологию миксомицетов, сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

В заповеднике школьники собирали образцы листового и травяного опада, чтобы впоследствии в лабораторных условиях провести учёт видового разнообразия миксомицетов.

«Миксомицеты – необычные организмы, похожие на грибы, но не являющиеся ими. В виде подвижной слизистой массы – плазмодия (огромной многоядерной клетки) – они могут медленно перемещаются в поисках пищи, преимущественно бактерий и других микроорганизмов», – рассказали специалисты заповедника.

Для размножения миксомицеты образуют крошечные плодовые тела со спорами, которые сходны с грибами, но ими не являются. Плодовые тела миксомицетов разнообразны, каждый вид имеет особую форму и размер.

«В первый день пребывания в Полистовском заповеднике мы посетили экскурсию по экотропе «Плавницкое болото», узнали о природных особенностях и истории формирования крупнейшей в Европе болотной системы, о её обитателях и экосистемах», – рассказали участники экспедиции.

Собранные образцы будут изучаться с использованием влажных камер. Влажная камера – это чашка Петри, в которой поддерживается постоянная влажность и которая регулярно проверяется на предмет появления новых плодовых тел.