90-летний юбилей отметила ветеран труда Людмила Кривич из Дедовичского округа

11:45, 08 ноября 2026, ПАИ

Жительница деревни Красные Горки Дедовичского округа Людмила Кривич отметила 90-летний юбилей. Об этом пишет районная газета «Коммуна».

Людмила Кривич родилась 5 ноября 1936 года в деревне Адамово Стругокрасненского района. Её детство оборвала война: семья осталась без крова, приходилось жить в землянках. Но трудности не сломили её: она окончила семь классов, освоила профессию маляра‑штукатура и трудилась наравне со взрослыми, в том числе на лесозаготовках. Там и познакомилась с будущим мужем.

В 1974 году вместе с мужем Фёдором Людмила переехала в Красные Горки – и Дедовичский район стал её родным краем. Здесь они работали в совхозе до самой пенсии, вырастили троих детей. Сегодня её главное богатство – дети, внуки и правнуки, пишет газета.

За свой добросовестный труд женщина удостоена звания «Ветеран труда», а также имеет статус ребёнка войны – эти награды по-настоящему отражают её жизненный путь. Председатель Совета ветеранов Светлана Иванова приехала к юбилярше, поздравила её и пожелала крепкого здоровья, долгих лет жизни, уюта в доме и радости общения с близкими.