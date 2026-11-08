Великолучане участвуют в финале проектного чемпионата Ассоциации малых и средних городов России

13:01, 08 ноября 2026, ПАИ

С 7 по 9 ноября проходит финал проектного чемпионата Ассоциации малых и средних городов России. Великие Луки на федеральной площадке представляет команда, в состав которой вошли участники специальной военной операции и волонтёры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В программе чемпионата – образовательные лекции, мастер-классы, обмен опытом и защита проектных инициатив. Участники смогут представить свои наработки, поделиться практиками и обсудить идеи, направленные на развитие территорий.

Всего в финале принимают участие семь команд из Московской, Рязанской и Тверской областей. Псковскую область представляет город Великие Луки.