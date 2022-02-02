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Общество

Псковичи могут возместить часть затрат на покупку оборудования при догазификации

Псковичи могут возместить часть затрат на покупку оборудования при догазификации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

Там напомнили, что в Пскове идёт догазификация населённых пунктов. Это значит, что псковичи, проживающие в индивидуальных жилых домах, имеют возможность бесплатно подвести природный газ до границы своего земельного участка.

На территории города более 2 800 домовладений имеют возможность принять участие в программе догазификации. На сегодняшний день в АО «Газпром газораспределение Псков» подано 702 заявки.

Строительство газопровода до границы земельного участка собственника домовладения выполняется силами «Газпрома» бесплатно. Работы в границах участка и внутри дома выполняются за счёт средств собственников.

Однако отдельные категории граждан могут воспользоваться мерами социальной поддержки, которые действуют на территории Псковской области. Часть затрат на приобретение газового оборудования (газового котла, газовой плиты, газового водонагревателя, прибора учета газа) для догазификации домовладений может быть возмещена.

Право имеют инвалиды 1-й группы, инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также семьи, имеющие ребёнка-инвалида. Выплаты будут производиться через территориальные отделы комитета по социальной защите Псковской области.

Подать заявление на догазификацию можно через портал «Госуслуги», МФЦ, ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

За более подробной информацией можно обратиться в центр клиентского обслуживания ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по адресу Рижский проспект, 20 или по телефону (8112) 59-50-89.

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