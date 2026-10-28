Два советника по воспитанию из Псковской области вышли в финал всероссийской премии

14:34, 28 октября 2026, ПАИ

Два советника директоров по воспитанию из Псковской области вошли в число 100 финалистов V Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания». Об этом ПАИ сообщили представители проекта «Навигаторы детства».

Оба финалиста представляют номинацию «Навигатор детских открытий». Это Виктория Лубягина из гуманитарного лицея и Сергей Новиков из Лычёвской средней школы.

«Увидеть своё имя в списке финалистов – смесь восторга и волнения. За плечами месяцы подготовки, поиск тех самых нужных слов и решений. Впереди самый ответственный этап, но поддержка коллег, ребят и вера в общее дело дают силы идти вперёд, несмотря на все переживания», – отметила Виктория Лубягина.

«Я начинал этот путь не ради этапов и дипломов. Я просто хотел доказать себе и другим, что воспитательная работа может менять школу. Теперь у этой идеи – всероссийский этап. Значит, двигаемся дальше», – поделился Сергей Новиков.

Впереди очный этап в Москве. Финалистам предстоят конкурсные испытания, которые в течение года разрабатывала команда детского экспертного совета на окружных форумах «Новая философия воспитания».

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке Министерства просвещения РФ. Отметим, что государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку всероссийскому проекту «Навигаторы детства».