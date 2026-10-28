Детский омбудсмен объяснила значение слова «рейджбайтить»

14:31, 28 октября 2026, ПАИ

Современный интернет-сленг часто описывает манипулятивные практики, с которыми сталкиваются подростки в Сети. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Внимание, дети!» на радиостанции «7 НЕБО».

Она объяснила значение слова «рейджбайтить» (от английского rage bait – приманка для гнева). «Если в разговоре звучат слова «рейджбайтить» или «рейджбайт», это значит, что кто-то провоцирует ваши эмоции ради просмотров. Подросток должен уметь различать, когда его нарочно злят, чтобы он написал агрессивный комментарий», – отметила омбудсмен.

Соколова подчеркнула, что язык – это важный инструмент для дружбы и самовыражения. Однако, если за словами стоит давление, желание унизить или заставить человека меняться, это не норма. В таких трудных ситуациях она рекомендует детям не оставаться один на один с проблемой, а обращаться за поддержкой к взрослым, которым они доверяют.