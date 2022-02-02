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Пскович Глеб Макеев стал четвертым на открытом чемпионате Москвы и Московской области по биатлону

Пскович Глеб Макеев стал четвертым на открытом чемпионате Москвы и Московской области по биатлону. Об этом сообщил тренер СШОР «Ника» Олег Макеев. По его словам, в индивидуальной гонке Глеб сделал два промаха и попал на цветочную церемонию. В этом состязании юноши бежали 4,8 км с тремя огневыми рубежами.

Псковскую область на международных соревнованиях представляют пять спортсменов: Дмитрий Виноградов, Андрей Перевозчиков, Глеб Макеев, Олеся Губарева и Анастасия Делюкина.

«4 февраля в рамках турнира пройдет гонка-спринт, пожелаем нашим ребятам успехов», - заключил Олег Макеев.

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