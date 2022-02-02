Шесть муниципалитетов Псковской области — антилидеры по заболеваемости ковидом

16:28, 02 февраля 2022, ПАИ

2 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Обсуждалась текущая ситуация в области с заболеваемостью COVID-19, ОРВИ и гриппом, вопросы функционирования региональной системы здравоохранения, и амбулаторно-поликлинического звена, в частности, из-за резко возросшей нагрузки в связи с распространением «омикрона», а также возможные дополнительные меры защиты населения от коронавируса.

Михаил Ведерников заслушал доклады главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука и председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко.

По данным областного Роспотребнадзора, Псковская область по-прежнему занимает последнюю строчку среди субъектов Северо-Запада по росту заболеваемости коронавирусной инфекцией и на 68 месте среди 85 регионов России. Суточный показатель заболеваемости в регионе в 2 раза ниже средне российского показателя — 45,4 на 100 тысяч населения против 96,9. Тем не менее, уже третью неделю число заболевших ковидом в Псковской области стабильно растет — в среднем более чем на 40%. Причина — распространение нового, более заразного штамма «омикрон». Если раньше «омикрон» фиксировался только в 25% проб, взятых на анализ, то за прошедшую неделю он был выявлен в 60% случаев.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом тоже выросла за неделю почти на 46% — до 7 тысяч 363 случаев (эпидпорог превышен почти на вдвое). В Пскове порог заболеваемости превышен на 123%.

Заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных категориях, но максимальный прирост снова отмечен среди детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет.

В разрезе муниципальных образований в антилидерах прошлой недели — Новосокольнический, Бежаницкий, Псковский, Пустошкинский районы, а также Псков и Великие Луки, где заболеваемость коронавирусом превышает среднеобластной уровень.

Как рассказала Марина Гаращенко, Комитет по здравоохранению Псковской области в связи с ростом нагрузки на медзвено приступил к ежедневному мониторингу количества поступивших вызовов, количества обратившихся людей, дозвонившихся/недозвонившихся граждан, а также количества обеспеченных вызовов врача на дом по детям и по взрослым.

Также комитет подготовил и направил допрекомендации поликлиникам по организации медпомощи населению с признаками инфицирования COVID-19, ОРВИ и гриппа, маршрутизации пациентов и повышению скорости медобслуживания.

Что касается стационарного звена, то на сегодня для детей с коронавирусом в регионе предусмотрено 60 коек. В Псковской областной инфекционной больнице на лечении находится порядка 47 детей. Число тяжелобольных взрослых по-прежнему остается невысоким в сравнении с прошлой эпидволной.