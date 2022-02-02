Годовщину победы в Сталинградской битве отметили в Пскове

22:47, 02 февраля 2022, ПАИ

2 февраля в Пскове прошёл торжественный митинг, посвящённый 79-й годовщине победы в Сталинградской битве. Возле мемориала «Могила Неизвестного Солдата» собрались представители муниципальной власти, военнослужащие и ветераны 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, жители города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

От имени главы Пскова Елены Полонской и депутатов Псковской городской Думы к присутствующим обратился заместитель главы города Владимир Воробьёв. Он рассказал о главных вехах Сталинградской битвы, а также о её исторической важности для исхода всей Второй мировой войны. «Мужество и героизм её участников, от командующих армиями до рядовых солдат, были беспрецедентными», – подчеркнул Владимир Воробьёв и призвал всех помнить и быть достойными подвига советских воинов.

Участники торжественного митинга почтили память павших воинов и возложили цветы и гирлянду к мемориалу «Могила Неизвестного Солдата».

Напомним, Сталинградская битва – одно из важнейших генеральных сражений Великой Отечественной войны между Красной армией и вермахтом. Битва проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Калмыкии.