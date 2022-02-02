Псковский госархив опубликовал необычную открытку 30-х годов прошлого века
Государственный архив Псковской области в своём Instagram-аккаунте поделился необычной открытой 1930 года.
На открытку нанесена реклама с призывом к гражданам сдавать «Госторгу тряпки, старые веревки, галоши, бумагу, охлоп, паклю, кость и прочие отбросы». «За отбросы - Госторг выплачивает деньги».
Открытка направлена жителю пустоши Поповка Озеревского сельсовета Стругокрасненского района Никопензиусу Августу Петровичу. Тогда эта территория относилась к Лужскому округу Ленинградской области, а ныне – к Псковской области.
На обратной стороне послания дата – май 1930 года. Открытка направлена от прокурора Стругокрасненского участка. «Сообщается, что по заявлению вашему о неправильном раскулачивании возбуждено уголовное преследование против виновных лиц».
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