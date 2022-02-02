Псковский госархив опубликовал необычную открытку 30-х годов прошлого века

16:33, 02 февраля 2022, ПАИ

Государственный архив Псковской области в своём Instagram-аккаунте поделился необычной открытой 1930 года.

На открытку нанесена реклама с призывом к гражданам сдавать «Госторгу тряпки, старые веревки, галоши, бумагу, охлоп, паклю, кость и прочие отбросы». «За отбросы - Госторг выплачивает деньги».

Открытка направлена жителю пустоши Поповка Озеревского сельсовета Стругокрасненского района Никопензиусу Августу Петровичу. Тогда эта территория относилась к Лужскому округу Ленинградской области, а ныне – к Псковской области.

На обратной стороне послания дата – май 1930 года. Открытка направлена от прокурора Стругокрасненского участка. «Сообщается, что по заявлению вашему о неправильном раскулачивании возбуждено уголовное преследование против виновных лиц».