Руководители «Экопрома» провели встречу с администрацией Себежского района

17:01, 02 февраля 2022, ПАИ

Директор филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) Александр Киселёв, его заместитель Марина Мезенцева и руководитель центра обслуживания клиентов компании Екатерина Алексеева встретились с представителями администрации Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Стороны обсудили вопрос доставки квитанций населению. В качестве альтернативы бумажному носителю регоператор предложил оформление электронной квитанции, что значительно облегчит вопрос с оплатой и не приведет к накоплению долга. По словам Александра Киселёва, во время поездок в населенные пункты области он часто встречает в отдаленных деревнях квитанции, которые пачками лежат в магазинах и не доходят до получателей. «Бывали случаи, что в наших же контейнерах находили упаковки с квитанциями за сентябрь, октябрь. Кто-то ими даже печь топит», - рассказал директор филиала.

По данным регоператора, Себежский район, не самый населенный в регионе, отличается высокой долговой нагрузкой населения, уступая в этом плане Пскову и Великим Лукам. На данный момент сумма долга, накопленного физическими лицами, составляет 10,5 млн рублей. Сейчас сотрудники компании ведут большую работу по взысканию, составляются заявления в суд, которые после передаются в ФССП.

Кроме того, обсуждалось заключение договоров с юридическими лицами, которые выбрасывают свои отходы на общественные контейнерные площадки. Ряд юрлиц отказываются покупать собственные контейнеры и заключать договоры на их вывоз. По таким организациям юристы «Экопрома» уже составляют иски в суд, руководителей будет ожидать штраф в размере до 250 000 рублей.

Отвечая на вопрос о выставлении контейнеров на оборудованные контейнерные площадки, Александр Киселёв отметил, что баки для ТКО в скором времени будут направлены в Себежский район. Все заявки, которые подавали главы, будут отработаны.

В компании поблагодарили всех участников встречи и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в вопросе качественной организации и обеспечения услуги по обращению с ТКО для населения.