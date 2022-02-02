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Культура

Экранизацией нового романа Стивена Кинга займётся компания Джей Джей Абрамса

Компания продюсера и режиссёра Джей Джей Абрамса («Супер 8», «Остаться в живых») Bad Robot займётся производством мини-сериала по роману писателя Стивена Кинга «Билли Саммерс». Об этом пишет издание Deadline.

Режиссёр и продюсер «Кровавого алмаза» Эдвард Цвик и Маршалл Херсковиц адаптируют материал книги. Уточняется, что поставит все эпизоды (их ожидается от 6 до 10) сам Цвик.

Роман «Билли Саммерс» вышел летом 2021 года. В нём рассказывается о наёмном убийце, который в последний раз берётся за дело перед выходом на пенсию. Герою нужно приехать в тихий городок и притвориться начинающим писателем, однако ситуация постепенно выходит из-под контроля.

Ранее кинокомпания Bad Robot уже экранизировала Кинга: были сняты сериалы «11.22.63», «Касл-Рок» и «История Лизи».

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