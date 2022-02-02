«Волонтёры Победы» из Порхова присоединились к Всероссийской акции «Гвоздика на снегу»

16:51, 02 февраля 2022, ПАИ

«Волонтёры Победы» Порхова присоединились к Всероссийской акции «Гвоздика на снегу», посвящённой Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

В сражении под Сталинградом участвовало более 2 миллионов человек, 26 тысяч орудий и миномётов, более 2 тысяч танков. Победа советской армии в той битве считается переломным этапом Второй мировой войны.

Порховичи решили выразить признательность героям и почтить память павших в битве за Сталинград. Накануне дня празднования ребята движения «Волонтёры Победы» в Центре добровольчества своими руками из бумаги изготавливали гвоздики. 2 февраля на площади Красной Армии у памятника воину-освободителю в Порхове волонтёры выложили из алых гвоздик на снегу слово «Сталинград», зажгли лампады, возложили живые цветы.