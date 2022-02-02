Омикрон выявлен почти во всех регионах России
Новый штамм коронавируса омикрон зафиксирован почти во всех регионах страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает «Российская газета».
По словам премьера, распространяется данный штамм быстрее предыдущих, с ростом заболеваемости увеличивается нагрузка на всю систему здравоохранения, прежде всего на первичное звено.
«В этих условиях крайне важно оперативно выявлять инфекцию, и для этого, конечно, необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус, как это поручил президент», – подчеркнул глава правительства на президиуме координационного совета по борьбе с инфекцией.
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