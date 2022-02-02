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Общество

Приём в клиентских службах Пенсионного фонда ведётся по предварительной записи, напоминают псковичам

В условиях обострения эпидемической ситуации в регионе отделение Пенсионного фонда России по Псковской области просит граждан минимизировать личные обращения в офисы клиентских служб ПФР, особенно граждан старше 60 лет, и получать услуги Пенсионного фонда дистанционно с помощью электронных сервисов через сайт ПФР или портал государственных услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда.

По телефонам контакт-центра отделения ПФР и телефонам горячей линии клиентских служб жители региона могут получить консультации специалистов ПФР по общим вопросам пенсионного законодательства, а с использованием кодового слова** – по вопросам, касающимся персональных данных человека.

Также через центр консультирования на сайте ПФР и аккаунты отделения в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» можно направить письменное обращение для получения консультации.

Приём в клиентских службах  ведётся преимущественно по предварительной записи. Запись возможна через электронный сервис на сайте Пенсионного фонда РФ, мобильное приложение ПФР,  телефоны контакт-центра отделения 8-800-600-01-76, (8 8112) 69-64-08 либо телефоны клиентских служб в районах области*.

Приём граждан осуществляется по трём рабочим дням – в понедельник, вторник, четверг. При этом предоставление отдельных жизненно важных услуг, таких как выплата пособия на погребение, заблаговременная работа с лицами, выходящими на пенсию, подтверждение или восстановление учётной записи в ЕСИА, а также предоставления мер социальной поддержки, переданных в компетенцию ПФР из органов социальной защиты населения, ведётся в течение пяти рабочих дней.

* Телефоны и режим работы указаны на сайте ПФР в разделе «Гражданам – контакты отделения и клиентских служб».

** Чтобы установить кодовое слово, нужно зайти в личный кабинет на сайте ПФР, в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» выбрать опцию «Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности» и указать кодовое слово.

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