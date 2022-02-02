Итоги работы Псковской таможни в 2021 году обсудили в медиацентре ПАИ

20:00, 02 февраля 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам работы Псковской таможни в 2021 году. На вопросы журналистов отвечал начальник Псковской таможни, генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин.

Для вас мы узнали, что:

за год через пункты пропуска в Псковской области проследовало почти 324 тысячи грузовиков;

в Псковской области, несмотря на ограничения по коронавирусу, зафиксирован рост грузо- и товаропотока, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза;

псковские таможенники в 2021 году пресекли продажу 1 млн пачек сигарет без акцизных марок;

реконструкция пунктов пропуска на границе Псковской области и Эстонии запланирована на 2022-2024 годы. Речь идёт о МАПП «Шумилкино» и «Куничина Гора» в Печорском районе;

в 2021 году таможенники в Псковской области изъяли более 5 миллионов пачек сигарет;

за год Псковская таможня пресекла попытку ввоза 162 тысяч контрафактных товаров;

61 уголовное дело возбудила Псковская таможня в 2021 году;

антиковидные меры не отразились на деятельности Псковской таможни;

на 94,2 % укомплектован штат Псковской таможни.

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