Итоги работы Псковской таможни в 2021 году обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам работы Псковской таможни в 2021 году. На вопросы журналистов отвечал начальник Псковской таможни, генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин.
Для вас мы узнали, что:
- за год через пункты пропуска в Псковской области проследовало почти 324 тысячи грузовиков;
- в Псковской области, несмотря на ограничения по коронавирусу, зафиксирован рост грузо- и товаропотока, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза;
- псковские таможенники в 2021 году пресекли продажу 1 млн пачек сигарет без акцизных марок;
- реконструкция пунктов пропуска на границе Псковской области и Эстонии запланирована на 2022-2024 годы. Речь идёт о МАПП «Шумилкино» и «Куничина Гора» в Печорском районе;
- в 2021 году таможенники в Псковской области изъяли более 5 миллионов пачек сигарет;
- за год Псковская таможня пресекла попытку ввоза 162 тысяч контрафактных товаров;
- 61 уголовное дело возбудила Псковская таможня в 2021 году;
- антиковидные меры не отразились на деятельности Псковской таможни;
- на 94,2 % укомплектован штат Псковской таможни.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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