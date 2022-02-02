В Великих Луках изменился график работы пункта вакцинации в ТЦ «Рубин»

20:15, 02 февраля 2022, ПАИ

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График работы пункта вакцинации в ТЦ «Рубин» изменился в Великих Луках. Об этом сообщили в социальных сетях Великолукской межрайонной больницы.

3 февраля мобильный пункт вакцинации в торговом центре будет работать с 10:00 до 13:00. В медучреждении отметили, что изменения в графике связаны с проведением технических работ, и принесли извинения за доставленные неудобства.

С понедельника по четверг пункт вакцинации работает с 10:00 до 16:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00. Привиться в мобильном пункте можно вакцинами «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «Спутник Лайт».