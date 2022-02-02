Псковичка Наталья Спиридонова завоевала бронзу в прыжках в высоту на турнире в Краснодарском крае

17:03, 02 февраля 2022, ПАИ

Псковская прыгунья Наталья Спиридонова завоевала бронзовую медаль на Кубке губернатора Краснодарского края в Славянске-на-Кубани. Спортсменка взяла высоту 185 см.

В соревнованиях приняли участие спортсмены (мужчины и женщины) в следующих видах: толкание ядра; бег на 60 м; бег на 60 м с барьерами; прыжок в высоту; прыжок с шестом.

Бороться за кубки съехались около ста ведущих легкоатлетов из двадцати субъектов Российской Федерации.