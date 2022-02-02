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Общество

Псковичам рассказали о новом сервисе Росреестра «Умный кадастр»

В 2021 году Росреестр представил новый сервис «Умный кадастр». Этот сервис помогает защитить имущественные интересы граждан и вовлекать в оборот неиспользуемые объекты недвижимости, сообщили Псковскому агентству информации в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

На сегодняшний день в ЕГРН отсутствует примерно 10 % данных об объектах недвижимости. Почти 46 млн объектов не имеют точных сведений о правообладателях, процесс их выявления проводится в ручном режиме.

Без зарегистрированных прав люди не могут осуществлять юридически значимые действия со своей недвижимостью, например продавать, передавать по наследству.

«Умный кадастр» позволяет перейти от трудоёмкого ручного процесса к использованию новых технологий для выявления, вовлечения в оборот земельных участков, объектов капитального строительства и исправления ошибок в сведениях ЕГРН», – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Жукова.

Новый цифровой сервис распознаёт контуры объектов недвижимости и проверяет их на предмет наличия сведений в ЕГРН и государственном адресном реестре. «Умный кадастр» классифицирует выявленные объекты недвижимости и формирует различные наборы данных, например по категориям: отсутствующие в ЕГРН, пригодные или непригодные для вовлечения в оборот и так далее.

Внедрение сервиса, по оценкам Росреестра, благодаря оперативному выявлению и классификации объектов недвижимости позволит вовлечь в оборот дополнительные земельные участки и внести в ЕГРН сведения о примерно 17 млн объектов недвижимости.

В настоящий момент «Умный кадастр» уже развёрнут на базе государственной единой облачной платформы (GOSOBLAKO) и проходит опытную эксплуатацию в пилотных регионах страны.

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