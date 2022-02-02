Центр социального обслуживания Псковского района принимает граждан только по предварительной записи

23:09, 02 февраля 2022, ПАИ

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Центр социального обслуживания Псковского района принимает граждан только по предварительной записи. Дни приёма – понедельник, вторник, среда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковского района.

Телефоны для справок: (8112) 75-48-73 – пособия на детей, (8112) 72-06-25 – льготы ЖКУ и ветераны, (8112) 72-07-49 – материнский капитал, земельные участки многодетным, справки, (8112) 72-07-60 – социальный участковый Писковичской волости, (8112) 75-20-40 – отдел семьи, (8112) 72-06-85, 72-07-55 – по вопросам опеки и попечительства.

Документы можно направить на электронную почту cso-pskovrajon@social.pskov.ru или pskovrajon@social.pskov.ru, а также почтовым отправлением по адресу: 180006, Псков, улица Школьная, 26, ГКУСО «Центр социального обслуживания Псковского района».

«Убедительно просим вас исключить посещение общественных мест при наличии симптомов ОРВИ! Соблюдайте рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса, берегите себя и своих близких!» – подчеркнули в районной администрации.