Псковичей приглашают на «Лыжню России» 12 февраля

17:31, 02 февраля 2022, ПАИ

XL Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Пскове пройдет 12 февраля у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе. Старт соревнований назначен на 12:00, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

Забеги будут проходить по трем дистанциям: 1,5 км пробегут мальчики и девочки 2010 года рождения и моложе, 5 км – юноши и девушки 2004-2009 годов рождения. Дистанцию в 10 км преодолеют мужчины и женщины 2003-1983 годов рождения, 1982 года рождения и старше.

К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие соответствующую подготовку. Участники до 17 лет включительно допускаются только при наличии медицинского заключения врача о допуске, участники от 18 лет и старше – при наличии медицинского заключения врача о допуске или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Регистрация спортсменов будет проводиться с 8 по 11 февраля с 15:00 до 18:00 по адресу: город Псков, улица Воеводы Шуйского, 9, МБУ СШОР «Ника» (телефоны: 66-25-67, 66-52-22, 66-27-24).

Зарегистрироваться также можно будет в день соревнований с 10:00 до 11:00 на месте их проведения.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19. Совершеннолетним участникам обязательно иметь при себе документ, подтверждающий прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции, или документ о перенесенном заболевании в течение 12 месяцев (начиная с момента выздоровления).

XL Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Организаторами соревнований выступают Министерство спорта Российской Федерации и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Напомним, в каждом муниципалитете будет проведена своя «мини-лыжня России».