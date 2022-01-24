«Лыжня России» пройдёт в Псковской области в феврале

09:19, 24 января 2022, ПАИ

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт в Псковской области в феврале. Об этом в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online» сообщила и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова.

Как рассказала Елена Чернышова, в этом году спортивное мероприятие не получится провести в привычном формате. «У нас ограничение от Роспотребнадзора, участие могут принять не более 500 человек», - добавила она.

«В каждом муниципалитете будет проведена своя «мини-лыжня России». Мероприятие пройдёт без зрителей», - добавила спикер.

По словам Елены Чернышовой, обычно в спортивном мероприятии принимают участие порядка двух тысяч человек.