Заболеваемость ОРВИ в Пскове выросла на 61%

17:34, 02 февраля 2022, ПАИ

В Пскове на четвёртой неделе 2022 года заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 61,3%, всего зарегистрировано 4 847 случаев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ в Пскове превышает еженедельный пороговый уровень на 123,75 %. Наибольшее превышение показателей заболеваемости в Пскове зарегистрировано в возрастной группе от 7 до 14 лет. Тут показатели превышены на 128,9%, зафиксировано 1332 случая. Эпидпорог превышен также среди детей старше 15 лет – на 100% и на 29,5% среди малышей до 2 лет.

В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 45,74%, зарегистрировано 7 363 случая. Пороговый уровень заболеваемости по населению в целом превышен на 49,72%. В регионе превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастных группах от 7 до 14 лет – на 119%, от 15 лет и старше – на 218,25%.