262 работодателя в Псковской области повысили зарплату сотрудникам после общения с налоговиками
262 работодателя в Псковской области повысили зарплату своим сотрудникам после общения с налоговиками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
В управлении отметили, что одной из приоритетных задач псковских налоговиков является вывод зарплаты из тени и легализация неформальной занятости населения. В 2021 году налоговики активно проводили работу для выполнения этой задачи, добавили в пресс-службе.
Так, в результате мероприятий налогового контроля в бюджет дополнительно поступило 226 млн рублей, в том числе страховых взносов – 156 млн рублей, налога на доходы физических лиц – 70 млн рублей.
Кроме того, 262 работодателя повысили заработную плату, выплачиваемую в рамках трудовых отношений, а 175 организаций заключили трудовые договоры с 298 физическими лицами.
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262 работодателя в Псковской области повысили зарплату сотрудникам после общения с налоговиками