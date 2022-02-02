262 работодателя в Псковской области повысили зарплату сотрудникам после общения с налоговиками

22:33, 02 февраля 2022, ПАИ

262 работодателя в Псковской области повысили зарплату своим сотрудникам после общения с налоговиками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В управлении отметили, что одной из приоритетных задач псковских налоговиков является вывод зарплаты из тени и легализация неформальной занятости населения. В 2021 году налоговики активно проводили работу для выполнения этой задачи, добавили в пресс-службе.

Так, в результате мероприятий налогового контроля в бюджет дополнительно поступило 226 млн рублей, в том числе страховых взносов – 156 млн рублей, налога на доходы физических лиц – 70 млн рублей.

Кроме того, 262 работодателя повысили заработную плату, выплачиваемую в рамках трудовых отношений, а 175 организаций заключили трудовые договоры с 298 физическими лицами.