Кот Ося из музея Анны Ахматовой в Петербурге умер на 16-м году жизни

18:27, 02 февраля 2022, ПАИ

Музей Анны Ахматовой в Петербурге на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил о смерти кота Оси.

Более полутора десятилетий Ося жил в Фонтанном доме, встречал посетителей и прогуливался по саду. Для многих он даже стал символом музея.

«Последние месяцы Ося провёл дома на почётной пенсии. У Оси была долгая и хорошая жизнь. Спасибо всем, кто принимал участие в его судьбе», – написали сотрудники музея.