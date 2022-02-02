Кот Ося из музея Анны Ахматовой в Петербурге умер на 16-м году жизни
Музей Анны Ахматовой в Петербурге на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил о смерти кота Оси.
Более полутора десятилетий Ося жил в Фонтанном доме, встречал посетителей и прогуливался по саду. Для многих он даже стал символом музея.
«Последние месяцы Ося провёл дома на почётной пенсии. У Оси была долгая и хорошая жизнь. Спасибо всем, кто принимал участие в его судьбе», – написали сотрудники музея.
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