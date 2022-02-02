В Пскове демонтировали дымовую трубу котельной «Плодоовощ»

18:44, 02 февраля 2022, ПАИ

Дымовую трубу котельной «Плодоовощ» демонтировали в Пскове. Об этом Псковские теплосети сообщили в своём Instagram-аккаунте.

Работы проводились в рамках закрытия котельной в районе Плодоовощ. Всё оборудование оттуда убирается и перевозится на другие участки и котельные. Дымовую трубу в дальнейшем планируется использовать для нужд теплосетей.

«Демонтировать её было не самым сложным мероприятием, дольше был сам подготовительный процесс, даже сегодня мы потратили значительно больше времени на развёртывание самой работы и подготовку к ней, чем заняла сама работа», – рассказали в теплосетях.

Сложнее и дольше демонтировать трубы, которые соединяли дымоход с котлами, и это заняло целый день.