В Пскове демонтировали дымовую трубу котельной «Плодоовощ»
Дымовую трубу котельной «Плодоовощ» демонтировали в Пскове. Об этом Псковские теплосети сообщили в своём Instagram-аккаунте.
Работы проводились в рамках закрытия котельной в районе Плодоовощ. Всё оборудование оттуда убирается и перевозится на другие участки и котельные. Дымовую трубу в дальнейшем планируется использовать для нужд теплосетей.
«Демонтировать её было не самым сложным мероприятием, дольше был сам подготовительный процесс, даже сегодня мы потратили значительно больше времени на развёртывание самой работы и подготовку к ней, чем заняла сама работа», – рассказали в теплосетях.
Сложнее и дольше демонтировать трубы, которые соединяли дымоход с котлами, и это заняло целый день.
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