Экспозиция «Живопись древнего Пскова» временно закрылась для посетителей

15:05, 14 сентября 2026, ПАИ

С14 сентября в связи с проведением технических работ в выставочных залах экспозиция «Живопись древнего Пскова» в Поганкиных палатах будет временно закрыта для посетителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

О возобновлении работы музей сообщит дополнительно. Посетителей просят учитывать эту информацию при планировании визита в музей. Уточнить детали можно по телефону: 8 (8112) 33-16-03.

Ранее сообщалось, что в Псковском музее открыли читальный зал имени Творогова.