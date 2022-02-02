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Названы победители конкурса «Киномания на Великой»

Завершился конкурс видеоработ в рамках областного фестиваля короткометражного молодёжного кино «Киномания на Великой». Всего было подано 65 заявок из разных городов Псковской области – из Пскова, Великих Лук, Опочки, Себежа, Плюссы и других, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

На конкурс принимались работы трёх направлений: документальное кино, игровое кино и социальные ролики. Тематика присланных работ была разнообразной: проблемы взаимоотношения поколений, острые социальные нужды маленьких городов, межличностные отношения среди ровесников. Также во многих работах прослеживалась любовь к родным местам, авторы рассказывали о достопримечательностях своих городов, знакомили с выдающимися личностями, которые оказали влияние на города.

Из 65 работ оргкомитет отобрал 16. В финал вышли девять лучших, занявших призовые места в каждой из номинаций.

По итогам конкурса в номинации «Лучший молодёжный фильм» первое место занял фильм «Вместе» команды авторов Людмилы Бомейко, Галины Курочкиной, Александра Сергеева, Кирилла Орлова. Второе место завоевал фильм «В поисках правды» (автор – Кирилл Орлов), третье место – фильм «Места для поцелуев» (автор – Александр Симаков).

Призовые места в номинации «Лучший документальный фильм» распределились следующим образом: первое место – фильм «Мастерская духа. Остров Колпина» (авторы – Дина Дабришюте, Денис Алексеев, Дмитрий Шерстнев), второе место – фильм «Тайны Псковских храмов. Покровка» (Молодёжное ТВ Пскова), третье место – «Единоверие в Пскове. Тайны храма Николы Явленного от Торга» (авторы – Маргарита Иванова, Анастасия Иванова).

В номинации «Лучший социальный ролик» лучшими работами стали следующие: первое место – «Мама, я тебя люблю» (авторы – Лада Кравченко, Ульяна Бобылева), второе место – «Когда никто не слышит» (авторы – Иван Полковников, Елизавета Зенко) и третье место – «Просто шаг» (автор – Карина Зайнулина).

Все фильмы отмечены специальными наградами фестиваля, авторы получили сертификаты от Nordman. Главным призом для победителей станет возможность посетить партнёра фестиваля – кинокомпанию «Ленфильм». Для ребят будет организована поездка в Санкт-Петербург: они смогут побывать на экскурсии и познакомиться с историей старейшей киностудии страны.

Конкурс организовал Псковский городской молодёжный центр при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, комитета по культуре Псковской области, кинокомпании «Ленфильм» и ООО «Псков-Полимер».

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