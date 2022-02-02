Особенности продажи комнаты в коммуналке назвали псковичам

22:19, 02 февраля 2022, ПАИ

Можно ли продать комнату в коммуналке без согласия соседей, рассказали Псковскому агентству информации в управлении Росреестра по региону.

Продажа комнаты в коммунальной квартире имеет ряд особенностей. Сам процесс начинается с подготовки пакета документов, продавцу лучше этим заняться заранее, так как процедура займёт определённое время.

Основной нюанс продажи – права третьих лиц, то есть собственников комнат, которые имеют право преимущественной покупки. При этом места общего пользования считаются общим имуществом всех сособственников и не подлежат разделу между ними.

«Так, в случае решения о продаже своей комнаты её владелец должен направить другим собственникам извещение. Это документ, в котором указывается цена, характеристики комнаты, условия продажи, адрес. Другие сособственники вправе в 30-дневный срок после получения извещения либо отказаться, либо купить жилплощадь», – отметила начальник отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Псковской области Елена Евтюгина.

Если срок истёк и никто из сособственников не согласился на покупку, то владелец вправе продать её любому третьему лицу. Нередки случаи, когда у собственника нет возможности ждать письменные отказы соседей 30 дней, тогда можно обратиться к нотариусу и получить письменные отказы соседей, нотариально удостоверенные, уточнили в Росреестре.

В управлении обратили внимание на ещё один принципиально важный момент: владелец не имеет права продать комнату дешевле той цены, которую озвучил другим собственникам в извещении. В противном случае он обязан направить новое извещение сособственника с указанием новой цены.

«Если продавец проигнорировал преимущественное право покупки комнаты соседями, то любой из них может в судебном порядке потребовать перевода на него прав и обязанностей покупателя. Закон о государственной регистрации недвижимости обязывает продавца приложить к заявлению о государственной регистрации прав, если он продаёт комнату третьему лицу, или документы, подтверждающие извещение соседей о намерении продать свою комнату, или отказ остальных собственников от покупки этой комнаты», – отметил директор ООО «Земля и право» Виталий Козырев.

Кроме того, если документы не предоставили, то регистрация перехода права собственности может быть приостановлена, а в дальнейшем в ней могут отказать, уточнили в Росреестре.