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Общество

110 млн рублей сэкономили псковичи на налогах за счёт льгот в 2021 году

Льготы по имущественным налогам в Псковской области в прошлом году предоставили более чем 271 тысяче налогоплательщиков на общую сумму 110 млн рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области, только четыре тысячи налогоплательщиков самостоятельно заявили налоговые льготы. Остальным гражданам налоговые льготы предоставили автоматически, по сведениям, имеющимся в налоговых органах. Самой многочисленной категорией льготников являются пенсионеры и предпенсионеры. Таких оказалось более 215 тысяч.

«Беззаявительный порядок предоставления льгот по имущественным налогам физических лиц в настоящее время установлен для большинства льготных категорий граждан. В отношении них налоговый орган применяет льготы автоматически на основании сведений, централизовано полученных от Пенсионного фонда России, Росреестра и региональных органов соцзащиты», – отметили в пресс-службе.

К таким категориям граждан относятся пенсионеры, а также лица, достигшие возраста 55 и 60 лет (предпенсионеры), инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, лица, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек площадью не более 50 квадратных метров, ветераны боевых действий.

Остальным гражданам, у которых право на налоговую льготу по имущественным налогам возникло в 2021 году впервые, целесообразно обратиться в налоговый орган с заявлением по соответствующей форме не позднее 1 мая 2022 года. Удобнее всего направить вышеуказанную информацию с помощью «Личного кабинета налогоплательщика» либо воспользовавшись услугами почтовой связи или МФЦ, уточнили в пресс-службе.

С полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2021 года в конкретном муниципальном образовании Псковской области, можно ознакомиться в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.

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