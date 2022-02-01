Два автомобиля столкнулись в Великих Луках
Два легковых автомобиля столкнулись в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «iluki.ru: Великие Луки и Псковская область».
ДТП произошло на проспекте Гагарина возле АЗС.
По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ-2115 ехал в сторону железнодорожного вокзала. А предположительно находящийся в нетрезвом состоянии водитель ВАЗ-2114 поворачивал на заправку, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло столкновение.
В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель ВАЗ-2114. Его госпитализировали. Для участников ДТП провели процедуру медицинского освидетельствования, результатов пока нет.
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