Два автомобиля столкнулись в Великих Луках

20:47, 02 февраля 2022, ПАИ

Два легковых автомобиля столкнулись в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «iluki.ru: Великие Луки и Псковская область».

ДТП произошло на проспекте Гагарина возле АЗС.

По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ-2115 ехал в сторону железнодорожного вокзала. А предположительно находящийся в нетрезвом состоянии водитель ВАЗ-2114 поворачивал на заправку, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло столкновение.

В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель ВАЗ-2114. Его госпитализировали. Для участников ДТП провели процедуру медицинского освидетельствования, результатов пока нет.