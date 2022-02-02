Псковский губернатор провёл совещание по строительству социального городка

21:14, 02 февраля 2022, ПАИ

Строительство социального городка стало основной темой рабочего совещания, которое провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников 2 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Обращаясь к участникам, глава региона попросил акцентировать внимание на тех вопросах, которые требуют дополнительной проработки.

С докладом выступил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он отметил, что ситуация на объекте улучшается. Продолжается работа по увеличению рабочей силы. Один из субподрядчиков ожидает прибытия порядка 20 рабочих в ближайшее время.

«Детальный график работ подрядчик подготовил, нам его предоставил. В целом положительная динамика в реализации проекта присутствует», – отметил Сергей Грахов.

Руководитель управления капитального строительства Илья Озолиньш в свою очередь подчеркнул, что субподрядным организациям необходимо усилить организационные моменты. В частности, к работе большинство специалистов приступают после 10:00, а после 17:00 работники заканчивают мероприятия. Соответствующие замечания подрядчикам были переданы.

«В целом технические вопросы сняты, те, что появляются, мы решаем в течение дня», – подчеркнул Илья Озолиньш.

Представитель субподрядной организации – компании «Сармат» Эдуард Мосин во время своего выступления отметил конструктивное взаимодействие с управлением капитального строительства и добавил, что все замечания приняты в работу.

«В течение недели мы планируем увеличить своё присутствие на объекте до 60 специалистов. До сотрудников доведено, что рабочий день начинается в 8:00 и завершается в 18:00. С марта планируем организовать работу в две смены», – подчеркнул представитель субподрядчика.

Эдуард Мосин также добавил, что специалисты работают во всех корпусах объекта. Продолжается закупка материалов и оборудования. Мероприятия утверждённого графика на текущей неделе, по словам представителя субподрядной организации, будут выполнены.

Михаил Ведерников в завершение поручил ежедневно докладывать о проведённых на объекте работах, чтобы держать реализацию проекта под постоянным контролем и при необходимости принимать меры реагирования.

«В ближайшее время проведём выездное совещание на объекте», – резюмировал Михаил Ведерников.