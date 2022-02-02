Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский губернатор провёл совещание по строительству социального городка

Строительство социального городка стало основной темой рабочего совещания, которое провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников 2 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Обращаясь к участникам, глава региона попросил акцентировать внимание на тех вопросах, которые требуют дополнительной проработки.

С докладом выступил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он отметил, что ситуация на объекте улучшается. Продолжается работа по увеличению рабочей силы. Один из субподрядчиков ожидает прибытия порядка 20 рабочих в ближайшее время.

«Детальный график работ подрядчик подготовил, нам его предоставил. В целом положительная динамика в реализации проекта присутствует», – отметил Сергей Грахов.

Руководитель управления капитального строительства Илья Озолиньш в свою очередь подчеркнул, что субподрядным организациям необходимо усилить организационные моменты. В частности, к работе большинство специалистов приступают после 10:00, а после 17:00 работники заканчивают мероприятия. Соответствующие замечания подрядчикам были переданы.

«В целом технические вопросы сняты, те, что появляются, мы решаем в течение дня», – подчеркнул Илья Озолиньш.

Представитель субподрядной организации – компании «Сармат» Эдуард Мосин во время своего выступления отметил конструктивное взаимодействие с управлением капитального строительства и добавил, что все замечания приняты в работу.

«В течение недели мы планируем увеличить своё присутствие на объекте до 60 специалистов. До сотрудников доведено, что рабочий день начинается в 8:00 и завершается в 18:00. С марта планируем организовать работу в две смены», – подчеркнул представитель субподрядчика.

Эдуард Мосин также добавил, что специалисты работают во всех корпусах объекта. Продолжается закупка материалов и оборудования. Мероприятия утверждённого графика на текущей неделе, по словам представителя субподрядной организации, будут выполнены.

Михаил Ведерников в завершение поручил ежедневно докладывать о проведённых на объекте работах, чтобы держать реализацию проекта под постоянным контролем и при необходимости принимать меры реагирования.

«В ближайшее время проведём выездное совещание на объекте», – резюмировал Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

02 февраля 2022

Псковский врач рассказала, чем можно облегчить непродуктивный осиплый кашель у детей
02 февраля 2022

Наталья Поклонская стала замглавы Россотрудничества
02 февраля 2022

Псковский губернатор провёл совещание по строительству социального городка
02 февраля 2022

Косметическую операцию на крыле провели в Пскове палкинскому аисту Климентину
02 февраля 2022

Названы победители конкурса «Киномания на Великой»
02 февраля 2022

В Великих Луках изменился график работы пункта вакцинации в ТЦ «Рубин»
02 февраля 2022

Итоги работы Псковской таможни в 2021 году обсудили в медиацентре ПАИ
02 февраля 2022

В России выявили первые случаи заражения подвидом омикрона

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...