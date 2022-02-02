Псковский губернатор провёл совещание по строительству социального городка
Строительство социального городка стало основной темой рабочего совещания, которое провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников 2 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.
Обращаясь к участникам, глава региона попросил акцентировать внимание на тех вопросах, которые требуют дополнительной проработки.
С докладом выступил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он отметил, что ситуация на объекте улучшается. Продолжается работа по увеличению рабочей силы. Один из субподрядчиков ожидает прибытия порядка 20 рабочих в ближайшее время.
«Детальный график работ подрядчик подготовил, нам его предоставил. В целом положительная динамика в реализации проекта присутствует», – отметил Сергей Грахов.
Руководитель управления капитального строительства Илья Озолиньш в свою очередь подчеркнул, что субподрядным организациям необходимо усилить организационные моменты. В частности, к работе большинство специалистов приступают после 10:00, а после 17:00 работники заканчивают мероприятия. Соответствующие замечания подрядчикам были переданы.
«В целом технические вопросы сняты, те, что появляются, мы решаем в течение дня», – подчеркнул Илья Озолиньш.
Представитель субподрядной организации – компании «Сармат» Эдуард Мосин во время своего выступления отметил конструктивное взаимодействие с управлением капитального строительства и добавил, что все замечания приняты в работу.
«В течение недели мы планируем увеличить своё присутствие на объекте до 60 специалистов. До сотрудников доведено, что рабочий день начинается в 8:00 и завершается в 18:00. С марта планируем организовать работу в две смены», – подчеркнул представитель субподрядчика.
Эдуард Мосин также добавил, что специалисты работают во всех корпусах объекта. Продолжается закупка материалов и оборудования. Мероприятия утверждённого графика на текущей неделе, по словам представителя субподрядной организации, будут выполнены.
Михаил Ведерников в завершение поручил ежедневно докладывать о проведённых на объекте работах, чтобы держать реализацию проекта под постоянным контролем и при необходимости принимать меры реагирования.
«В ближайшее время проведём выездное совещание на объекте», – резюмировал Михаил Ведерников.
Слышали ли вы про биткоин?
Псковский врач рассказала, чем можно облегчить непродуктивный осиплый кашель у детей