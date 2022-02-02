Псковский врач рассказала, чем можно облегчить непродуктивный осиплый кашель у детей
Чем можно облегчить непродуктивный осиплый кашель у детей, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.
«Обязательно увлажнение слизистой, промывайте нос солёными растворами. По показаниям, возможно назначение небулайзерной терапии», – отметила Анастасия Повторейко.
Специалист подчеркнула, что использование отхаркивающих препаратов детям не рекомендуется.
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