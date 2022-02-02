Противопожарный рейд прошёл в Великолукском районе
2 февраля сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе этого мероприятия гражданам разъяснили обстановку с пожарами на территории Великолукского района и основные причины пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.
Кроме того, сотрудники МЧС напомнили жителям телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.
Отметим, что противопожарный рейд прошёл с соблюдением всех санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил.
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