Противопожарный рейд прошёл в Великолукском районе

22:54, 02 февраля 2022, ПАИ

2 февраля сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе этого мероприятия гражданам разъяснили обстановку с пожарами на территории Великолукского района и основные причины пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.

Кроме того, сотрудники МЧС напомнили жителям телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

Отметим, что противопожарный рейд прошёл с соблюдением всех санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил.