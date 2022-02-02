Более 1,5 млн человек заболели COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах

23:11, 02 февраля 2022, ПАИ

1 501 537 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 13 011 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 2 февраля в Эстонии общее количество заболевших COVID-19 достигло 351 240, погибло 2 039 человек. В Латвии 401 792 человека были инфицированы коронавирусом, умерло 4 888 пациентов. В Белоруссии коронавирусом заразилось 748 505 человек, погибли 6 084.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 383 млн человек, почти 304 млн выздоровело, более 5,7 млн умерло. В России зафиксировано 12 128 796 случаев заболевания коронавирусом, 10 337 008 выздоровело, 332 690 умерло. В Псковской области коронавирусом заразилось 76 258 человек, 70 975 пациентов выздоровело, 1 443 человека умерли.