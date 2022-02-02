Ещё 320 человек заразились COVID-19 в Псковской области
76 578 человек заразилось коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 320 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Выздоровело 71 218 пациентов (за сутки – 243), умерли 1 443 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 775 730 тестов на коронавирус (за сутки – 3 032).
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
Слышали ли вы про биткоин?
Псковский губернатор прокомментировал результаты проверки по факту порчи 45 тысяч доз вакцины от COVID-19
262 работодателя в Псковской области повысили зарплату сотрудникам после общения с налоговиками