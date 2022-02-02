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Общество

Ещё 320 человек заразились COVID-19 в Псковской области

76 578 человек заразилось коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 320 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 71 218 пациентов (за сутки – 243), умерли 1 443 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 775 730 тестов на коронавирус (за сутки – 3 032).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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