Обстоятельства гибели людей при пожаре выясняют следователи в Великолукском районе

00:01, 03 февраля 2022, ПАИ

В Великолукском районе следователи выясняют обстоятельства гибели людей при пожаре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Так, 2 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании части блокированного дома, расположенного в деревне Шелково. В ходе тушения пожара в одной из квартир обнаружены тела двух человек со следами воздействия высоких температур.

По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Псковской области проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, в огне погибли сожители.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, устанавливают причины возникновения пожара и другие обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.