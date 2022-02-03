Более 775 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

10:03, 03 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 3 032 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 775 730, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 76 578 человек, выздоровело 71 218 пациентов, умерли – 1 443.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.