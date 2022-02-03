80% случаев коронавируса в Псковской области приходится на омикрон

09:24, 03 февраля 2022, ПАИ

80 % случаев коронавируса в Псковской области приходится на омикрон. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, на прошлой неделе омикрон стал доминирующим штаммом, он выявлялся в 60 % случаев, а сегодняшние исследования показывают уже 80 %. «Штамм стремительно развивается, именно он вызвал резкий рост заболеваемости. Вакцинируйтесь, чтобы защитить свое здоровье!» – подчеркнул Михаил Ведерников.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 76 578 человек, выздоровело 71 218 пациентов, умерли – 1 443.