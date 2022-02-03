Мошенники стали красть деньги у россиян с помощью QR-кодов

08:07, 03 февраля 2022, ПАИ

Мошенники используют для обмана QR-коды, в которых зашита информация о счёте клиента, пишет газета «Известия».

В январе жительнице Москвы позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, и сообщил, что на её имя якобы пытаются оформить кредит. Чтобы избежать этого, мошенник предложил потерпевшей создать QR-код для того, чтобы отменить операцию. Москвичка создала его и отправила злоумышленнику через чат-бот, после чего лишилась 75 тысяч рублей.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов пояснил, что некоторые кредитные организации позволяют проводить финансовые операции при помощи QR-кода – снимать деньги в банкомате или переводить их. В этой схеме мошенники смогли убедить клиента банка сгенерировать такой код, указав сумму, и направить его им.