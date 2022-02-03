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Общество

Детский парк в Острове приведут в порядок до 1 июня

Детский парк в Острове благоустроят до 1 июня. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 288 тыс. 619,2 рубля. Средства предусмотрены в бюджете Островского района в виде субсидий из федерального и областного бюджетов, предоставляемых в рамках реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Техническим заданием предусмотрена расчистка площадей от кустарника, снос деревьев, земляные работы (планировка территории и устройство песчаного основания), углубление русла и устройство лога канавы, установка освещения. Работы необходимо провести по 31 мая 2022 года.

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