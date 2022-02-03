ФАС рекомендовала производителям сдержать подорожание сахара

09:44, 03 февраля 2022, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям сахара письма с рекомендациями о недопущении роста цен. Об этом пишут «Известия».

Ведомство предлагает производителям публиковать цену сахара, установить для дистрибьюторов максимальную наценку, запретить перепродажу закупленного для розничной торговли товара, а также предусмотреть возможность расторгнуть договор за нарушение этих правил. Предполагается, что эти шаги сделают процесс ценообразования более прозрачным.

В декабре 2021 года гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько назвал стабильной и не вызывающей опасений ситуацию на рынке сахара в России. Он отметил, что цены на этот продукт имеют потенциал краткосрочного роста до 55 рублей за килограмм.

До этого вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию цен на сахар и растительное масло. При этом она призвала учитывать, что цены на продовольствие растут по всему миру. Для сохранения стабильных цен Минсельхоз рассматривал введение тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца в 2022 году. В ведомстве также допустили возможность пересмотра «плавающей» пошлины в сторону увеличения при резком росте стоимости подсолнечника в России и мире.