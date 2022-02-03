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Общество

Безопасную дистанцию для разговоров в пандемию вычислили в Японии

Риск заражения коронавирусом от носителя штамма омикрон повышается почти до 100%, если инфицированный человек будет без маски, а разговор с ним будет происходить в течение хотя бы 15 минут на расстоянии полуметра и меньше. Об этом пишет РИА Новости.

К такому выводу пришли японские ученые НИИ физико-химических исследований RIKEN, смоделировав различные ситуации с помощью суперкомпьютера «Фугаку». За основу модели взят разговор с носителем штамма омикрон в течение 15 минут на различных расстояниях, а также при наличии маски и без нее.

Согласно представленной симуляции, риск заражения от носителя штамма коронавируса омикрон приближен к нулю, если инфицированный носит маску, а разговор с ним проходит на расстоянии метра и более. Если носитель вируса будет без маски, риск заражения для другого человека на том же расстоянии сразу увеличивается до 60%.

Если же разговор с инфицированным человеком, который не носит маску, проходит на расстоянии менее полуметра, то риск заразиться коронавирусом составляет почти 100%. Если носитель штамма омикрон будет в маске, при равных условиях риск заражения другого человека при разговоре падает примерно до 14%.

Кроме этого, в ходе проведенных исследований было установлено, что заразность штамма омикрон примерно в 1,5 раза выше штамма дельта. Так, к примеру, при беседе с носителем штамма дельта без маски в течение 15 минут на расстоянии от 50 сантиметров до метра риск заражения составляет около 70%. При равных условиях риск заражения от носителя штамма омикрон составляет около 85%.

Более того, даже на расстоянии полутора метров риск заражения при 15-минутном разговоре с носителем омикрона без маски остается на уровне примерно 50%, в то время как риск заражения от носителя штамма дельта без маски падает примерно до 35%.

В связи с полученными данными ученые призывают людей соблюдать достаточную дистанцию даже при наличии масок, а также при возможности сократить продолжительность диалога за один раз, увеличив число перерывов при необходимости.
 

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